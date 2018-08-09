Огонь загорелся в третьем часу ночи.

В третьем часу ночи вспыхнул дом во Фрунзенском районе Ярославля. В 2:44 сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС. На место выехали 3 пожарные машины и 16 спасателей.



— Загорелся расселённый дом на улице Балтийской, 6, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Пожар быстро локализовали, но, чтобы полностью потушить пожар, потребовалось больше 3 часов.



— Огонь повредил стены дома на площади 50 квадратных метров, — сообщили в МЧС. — В результате пожара пострадавших нет.



Слишком часто в Ярославле горят расселённые дома. Наш корреспондент побывал на месте выжженного квартала в Заволжском районе, где сейчас идёт стройка.

