Ночью во Фрунзенском районе Ярославля три часа полыхал дом
В третьем часу ночи вспыхнул дом во Фрунзенском районе Ярославля. В 2:44 сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС. На место выехали 3 пожарные машины и 16 спасателей.
— Загорелся расселённый дом на улице Балтийской, 6, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Пожар быстро локализовали, но, чтобы полностью потушить пожар, потребовалось больше 3 часов.
— Огонь повредил стены дома на площади 50 квадратных метров, — сообщили в МЧС. — В результате пожара пострадавших нет.
Слишком часто в Ярославле горят расселённые дома. Наш корреспондент побывал на месте выжженного квартала в Заволжском районе, где сейчас идёт стройка.