Утром над Дзержинским районом Ярославля показался столб дыма. Его заметили жители домов на проспекте Дзержинского.
— Что-то горит со стороны кинотеатра «Победа».
В управлении МЧС по Ярославской области рассказали, что чёрный дым поднялся из-за горящих мусорных баков.. Если вы стали свидетелем ЧП, присылайте информацию на электронный адрес: Написать письмо" class="io-leave-page _ io-leave-page" target="_blank">Написать письмо или в сообщения группы в соцсетях.
Фото: Алёна Воскресенская
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