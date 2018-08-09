Дым увидели местные жители

Утром над Дзержинским районом Ярославля показался столб дыма. Его заметили жители домов на проспекте Дзержинского.

— Что-то горит со стороны кинотеатра «Победа».

В управлении МЧС по Ярославской области рассказали, что чёрный дым поднялся из-за горящих мусорных баков.. Если вы стали свидетелем ЧП, присылайте информацию на электронный адрес: Написать письмо " class="io-leave-page _ io-leave-page" target="_blank">Написать письмо или в сообщения группы в соцсетях.