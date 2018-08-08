Жильцы накопили большой долг

Семья из Рыбинска, получив от города двухкомнатную квартиру, не смогла надолго задержаться там. А всё потому, что новые хозяева не платили за коммуналку. В итоге сумма долга превысила 250 тысяч рублей.



— Семья жила там на основании договора социального найма жилого помещения. Должностные лица Рыбинска обратились с иском в суд о расторжении с семьей договора социального найма с предоставлением другого жилья. Суд исковые требования удовлетворил, — рассказали в службе судебных приставов.



Судебные приставы сообщили должникам, что им придётся съехать с квартиры. Но те не торопились. Поэтому семью пришлось в буквальном смысле выпроваживать из помещения.

