Щенки абсолютно здоровы

Порой люди ведут себя хуже зверей. Двух щенят выбросили в болото. Умирать мучительной, страшной смертью. По счастливой случайности рядом оказались двое яролавцев — Екатерина Чопенко и ее супруг. Они услышали жалобный писк собак, забрались в болото и спасли их от смерти.



— Моя коллега и её муж, рискуя жизнью, ночью вызволяли щенков из болота. В итоге мы имеем двух здоровых щенят. Их проверили в клинике. Сейчас Катя их пристраивает. Они мелкие и, скорее всего, забудут человеческое отношение к ним в детстве. Станут добрыми, отважными охранниками и просто дорогими сердцу зверушками. Не обязательно иметь собаку с гигантской родословной, чтобы она вас любила, немного хулиганила, но всегда была верна и любила безусловно, просто за то, что вы есть у нее. А если этот пост прочитает тот, кто выкинул их в болото, я не желаю этому человеку зла. Пусть он подумает, что отнять жизнь просто, а дать новую может только настоящий человек, — говорит знакомый отважной супружеской пары Егор Воронцов.



Екатерина говорит: щенков осталось только привить.

— Вчера в полночь ложились спать и вдруг услышали визги и вой. У нас рядом болото. Пошли на вой. Ни одного фонаря, и сапог резиновых нет. Позвонили соседям. Все спали, но как узнали — в помощи не отказали. С полуночи и до двух ночи пытались вытащить. Сосед в итоге по пояс провалился в вонючее болото. Спасли только двоих. Другие, видимо, потонули, либо их всего двое было, — рассказала Екатерина.

Соседи девушки временно оставили беспомощных собак у себя на передержке. Они и семья Екатерины дежурят возле щенят поочерёдно.

Забрать малышей вы можете, связавшись с Екатериной.

