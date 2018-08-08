Улицы у стадиона «Шинник» перекрыты

Сегодня в Ярославле футбол! «Шинник» сыграет с командой «Химки» на малой арене стадиона. Из-за матча частично перекрыли центральные улицы вокруг стадиона.

Так, частично перекрыта улица Володарского от улицы Свободы до Свердлова до конца матча.

— Также сейчас не проехать по улицам Угличской и Богдановича от проспекта Толбухина до Володарской, — сообщает корреспондент 76.ru Елена Вахрушева.

Фанаты перед началом матча

Кстати, в это раз у входа на стадион куда спокойнее, чем во время матча со «Спартаком-2». Тогда фанаты выстраивались в гигантские очереди и сильно шумели.