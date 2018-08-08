В общественном транспорте будут предупреждать об опасностях от МЧС

Ярославский общественный транспорт теперь будет предупреждать пассажиров об опасности. Электрический транспорт Ярославля оснастят системой оповещения о ЧС от управления МЧС по Ярославской области. Также троллейбусы оснастят электронными экранами.

— Первые экраны установим в красные троллейбусы, протестируем их работу, — рассказали в «Яргорэлектротрансе». — На них будут отражаться маршруты следования, новости, погода и экстренная информация от спасателей.

Если тестовый период пройдёт успешно, то такие экраны появятся во всех трамваях и троллейбусах Ярославля. Вмонтируют новую систему оповещения в троллейбусы уже завтра.

Недавно ярославцы высказали много претензий к общественному транспорту Ярославля: каких, читайте тут.