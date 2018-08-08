Смерч увидели над водохранилищем

Сегодня в 9 часов утра над Рыбинским водохранилищем собрались необычные облака. Присмотревшись, жители города увидели над водной гладью смерч.

Фотографии торнадо выложили в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте». Подписчики группы написали, что видят на этом месте такие явления достаточно часто.

Местные жители говорят, что торнадо в этих местах не редкость

— Раньше смерчи частенько бывали, — написал Алексей Мазулин. — У меня окна на Волгу выходят. Пару раз видал, как над Жуковкой парники летали.



— Вот удивили — они там постоянно, — написала Надежда Трофимова. — Водяные смерчи намного меньше в диаметре, скорости и значительно слабее формирующихся на суше. По сути, он не особо и опасен, если ты не на крошечной резиновой лодке.

Ловить необычные небесные явления любит ярославский охотник за облаками. В его коллекции фото есть и смерч, и северное сияние.

