Крышка колодца скрылась под асфальтом

Сегодня около полудня жители Рыбинска заметили, что люк на проезжей части в центре города провалился под асфальт, образовав в дороге большую дыру.



— Это на перекрёстке улиц Крестовой и Бородулина, — написал Анатолий Кривов в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».

— Люк решил спрятаться, — пошутил подписчик группы Андрей Штарев.



На место провала по обращению горожан приехали работники водоканала. Аварийная бригада выяснила, что люк ушёл под асфальт из-за того, что разрушились кольца горловины колодца.



Рабочие огородили яму и разобрались, почему провалился люк

— Наши специалисты положат бетонные плиты и выложат кирпичную горловину колодца, — рассказал начальник водопроводного участка «Северного водоканала» Алексей Воробьев.

Огромная дыра в дороге образовалась в начале августа и в центре Ярославля. Что с ней сделали.

