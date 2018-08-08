Сегодня их день! Правила жизни ярославских котов

Скорее гладь меня!

Важное дело на сегодня — погладить кота. Потому что у котиков сегодня праздник — Всемирный день кошек. Они повсюду. Есть ласковые и домашние пушистики. Есть ершистые и уличные бандиты. Но все они себе на уме и со своим нравом. Да, у ярославских котов есть чему поучиться!



Всегда будь на коне. Нет коня — ищи коня. Конь обязательно найдется. Иногда в самом неожиданном месте. Долго не думай. Запрыгивай.



Если у тебя есть друг, ты счастливчик. Много друзей — много счастья. И греться удобнее.

Твое место в жизни — это удобное для тебя место. Другим кажется, что место не очень? Пусть думают, что хотят.

Иногда смотри на мир подозрительно. А то мало ли.

Устал? Скажи, что тебе на всё наспать. И подремли часок-другой.

Всегда будь чист. И душой, и телом. Особенно, если ты белый и пушистый.

Умей смотреть в глаза опасности. Даже если ты маленький, в тебе живет зверь.

Лето — класс. Зима — грустно. Поэтому наслаждайся солнцем и балдей от хорошей погоды.

Ищи красоту во всем. Нашел? Теперь и ты красавчик.

Ты, конечно, красавчик. Но чтобы выжить, надо быть дерзким и невозмутимым.