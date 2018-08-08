Мужчина идёт по тяжкой статье

Ярославские следователи передали в суд дело о насилии над 9-летней девочкой. Отчим, которого обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера», сядет на скамью подсудимых.

История действительно ужасающая. Мужчина целый год насиловал ребёнка своей любимой. Подлавливал малышку, когда мамы не было дома. Однажды то, что творится за стенкой, поняли соседи. И рассказали маме девочки.

— В правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей, — уточнили в Следственном комитете.

Сейчас мужчина под стражей. Если суд признает его вину, ему светит от 12 до 20 лет колонии.

