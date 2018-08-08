За решётку может отправиться 39-летняя жительница Ярославской области, которая в пьяном угаре решила захватить алкомаркет. Она ворвалась в магазин с пневматическим пистолетом в руках.



Спасать продавца магазина приехали полицейские

— Женщине не понравился продавец, и она начала размахивать пистолетом и кричать, что убьёт его, — рассказали очевидцы. — Нужен ли ей на самом деле был захват магазина или она просто решила попугать человека из-за прилавка, было непонятно. Налётчица была уже выпивши.



Теперь этим делом занимаются в отделе дознания отделения МВД России по Ярославскому району. Полицейские возбудили уголовное дело за угрозу убийством. По этой статье предусмотрено наказание до двух лет колонии.



— Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение, — предостерегают в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.



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