Ярославский областной суд отклонил апелляционные жалобы четверых фигурантов дела о пытках в колонии, которые просили изменить им меру пресечения с ареста на более мягкую. Тем самым решение Заволжского районного суда о заключении мужчин под стражу осталось в силе.



Апелляционные жалобы фигурантов дела о пытках в колонии рассмотрели в Ярославском областном суде

— До 20 сентября под стражей останутся Игорь Богданов, Сергей Драчёв, Алексей Бровкин и Сергей Ефремов, — уточнил официальный представитель суда Наталья Сарбунова. — От других фигурантов дела апелляций пока не поступало.



Сотрудников ФСИН подозревают в жестоких издевательствах над заключённым Евгением Макаровым. Этот скандал разгорелся после того, как в интернет попало видео, как несколько человек избивали осуждённого, уложив на стол и сняв с него нижнее бельё. После этого в колонии прошли проверки, 17 сотрудников отстранили от работы, 11 работников колонии заключили под стражу.



Тем временем правозащитники «Общественного вердикта» сообщили, что заключённый Евгений Макаров, которому устроили жестокую пытку сотрудники ФСИН, снова терпит плохое обращение по отношению к себе. По их информации, заключённого посадили в ШИЗО за то, что он отказался на камеру мыть туалеты. А это значит, что сейчас посещения и передачи для него запрещены.

