Рита ушла из дома во Фрунзенском районе

В Ярославле волонтёры поискового отряда «ЯрСпас» и полиция объявили в розыск 15-летнюю школьницу Маргариту Вахрамееву. О местонахождении девочки её родители не знают ничего уже три дня — она ушла из дома во Фрунзенском районе 5 августа и с тех пор пропала.

Девочке 15 лет, рост — 150 см, среднего телосложения, волосы темно-русые до лопаток, глаза карие.

Ест яркая деталь — Маргарита была одета в розовую кофту и розовые кроссовки, плюс черные джинсы.



— Всем, кому что-либо известно о местонахождении Маргариты, просьба сообщить по телефонам 02, 102 или 48-80-80, — просят в полиции.

Есть также телефон горячей линии волонтёров «ЯрСпаса»: 8-910-964-08-38.

Шанс на то, чтобы найти девочку, конечно, есть. На днях подростки из Заволжского района тоже ушли и пропал на несколько дней. Девочка нашлась, парня еще ищут.