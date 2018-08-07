Проспекту Авиаторов предрекли большие пробки: когда движение встанет

Сегодня власти Ярославля отчитались о ремонте многострадального проспекта Авиаторов в Заволжском районе.

— Подрядчик срезает старый асфальт, устанавливает новый бордюрный камень, — рассказал мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Также с сегодняшнего дня рабочие приступили к ремонту ограждений на разделительной полосе. В ближайшее время они их зачистят и покрасят. При благоприятных погодных условиях подрядчик обещает завершить основные работы на проезжей части к сентябрю.

И стоит постараться уложиться в срок.

— Я считаю, что подрядчику необходимо ускорить работу. Уже 1 сентября здесь резко возрастет автомобильный трафик, — отметил депутат муниципалитета Илья Горохов. — Подрядчику мы рекомендовали увеличить количество техники и рабочих.

Общая протяженность проспекта от Дачная до 3-й Яковлевской — 3,3 километра.

Подрядчик обещает поставить на проспекте новый светофор, лежачих полицейских, новые дорожные знаки и пластиковую разметку. Сейчас для проезда открыто две полосы из четырёх.

По контракту закончить ремонт проспекта должны к 10 октября.

