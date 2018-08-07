Процедура стоит почти 80 долларов

Ярославской актрисе Марии Горбань пришлось искупаться в крови оленя. И сделать это ради съёмок в программе «Орёл и решка». Маша и её соведущая Клава Кока отправились на Алтай. Марии повезло: ей досталась золотая карточка. Она полетала на вертолете и любовалась природными красотами, побывала на горе Белуха, увидела знаменитый водопад Корбу. И самое главное — приняла ванну из крови оленя.



В крови оленя Маша искупалась не просто так: это считается самой действенной и полезной процедурой для организма. Кровь добывают при спиливании рогов. Такой поступок Маше дался нелегко.



— Ох, и интересная передача сегодня намечается! Я в предвкушении… Наше «горловое пение» я запомню на всю жизнь, — пишет в своём Instagram Мария Горбань.



Передача начнётся сегодня в 19:00.

