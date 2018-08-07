Самые вкусные блины в Ярославле на Масленицу

Известный туристический журнал National Geographic обратил своё внимание на Ярославскую область. Наш регион может стать одним из лучших для туристов по версии журнала. Ярославль принимает участие в голосовании за лучшие туристические направления — National Geographic Traveler Awards 2018. Наш город соревнуется в категории «Гастрономический отдых».



— Одна из главных и самых необычных достопримечательностей Ярославля — Резиденция государыни Масленицы. Здесь можно поесть вкуснейшие блины, а в музее при резиденции можно узнать об обычаях и традициях празднования Масленицы, — считают организаторы конкурса.



Онлайн-голосование будет проходить до 5 октября 2018 года включительно на сайте журнала. Соперниками нашего региона стали Тверская, Владимирская, Сахалинская области, а также Республика Татарстан.



— Премия пройдёт в ноябре этого года. Победитель в каждой номинации получит кубок, а также окажется на страницах журнала, — рассказали нам в редакции National Geographic.



Кстати, рекордный блинный торт съели не ярославцы, а бездомные собаки.