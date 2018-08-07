85-летняя Анна Опарина была депутатом почти 60 лет назад

Ярославской пенсионерке Анне Опариной 85 лет. Бабушка живёт в Брагино с дочкой, часто сидит в пёстром халате на лавочке во дворе и ничем, казалось бы, не отличается от других пенсионерок. Но всё же отличается: 57 лет назад Анна Опарина была депутатом ярославской городской думы. Целая жизнь прошла с тех пор. 76.ru встретился с Анной Александровной, чтобы узнать, как работали депутаты тогда, и что их отличает от современных народных избранников.



Шесть лет в депутатах



Анна Александровна стала депутатом в 26 лет. Её выдвинули от завода военной обуви «Североход», на котором она работала, окончив школу. Образование у неё тогда было — восемь классов.



- Меня выбирали, потому что я активная в цехе была. Работала председателем рабочих и возглавляла товарищеский суд, - рассказывает Анна Александровна.



Тогда городских депутатов выбирали на два года. Анна Опарина провела в депутатах три созыва (шесть лет). На время этой работы ей предоставили комнату в общежитии, с которой потом пришлось уехать.



Сейчас депутатов муниципалитета выбирают на пять лет по последней поправке, которую приняли сами же депутаты (ещё до 2012 года выбирали на четыре года).



По совести



Чем занимались депутаты 60 лет назад? Почти тем же самым, что и сегодня. Принимали местные постановления, проверяли работу бизнеса.



Современным депутатам бабушка желает быть внимательнее к людям

- Один раз с депутатами проверяли производство пирожных на Московском проспекте. Кто-то предлагал закрыть глаза на замечания. Но надо было работать по-совести, - вспоминает Анна Опарина.



А вот по дворам к избирателям депутаты тогда не ходили перед выборами. Заводчане свою Анну и так хорошо знали, обклеивать подъезды листовками, как это часто делают сейчас (и этим дико бесят), смысла не было.



– На выборы я потом всю жизнь ходила. За меня ведь голосовали. Совесть бы заела, если бы не ходила, – делится бабушка.

О зарплате

За работу городского депутата тогда не платили. Зато давали справку на работу в дни депутатских сессий для того, чтобы не зачли прогул. Сейчас депутат муниципалитета может получать зарплату, но при условии, что он больше нигде не работает и бизнес не ведёт.



- Мне это всё надоело. Всё время в райсполком вызвали. Денег никаких не платили, - призналась пенсионерка.

После трёх созывов Анну Опарину в депутаты больше не выдвигали. Да она и сама не просилась. Современным депутатам бабушка желает быть внимательнее к людям.



Тем временем кандидаты в депутаты Ярославской областной думы идут на сумасшедшие выходки, лишь бы получить мандат.