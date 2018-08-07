Пора удивлять европейцев

Ярославский бармен Роман Визе одержал победу на российском финале чемпионата мира 1883 Global coctail challenge и теперь представит Россию на международном этапе конкурса во Франции.



Называется коктейль «Hazelnut bread». По версии компании «1883», которая организует конкурс, этот коктейль был признан лучшим десертным напитком России.



— Я работаю в этой сфере уже восемь лет, расти хотел всегда и участвую в конкурсах с 2013 года. Трехкратный Вице-чемпион России, финалист чемпионата мира «RBB global cocktail challenge 2015», — рассказал про себя Роман. — Выступать во Францию я поеду 24 сентября, в округ Шамбери, который находится в Альпах. Свой коктейль я посвятил кулинарным традициям Франции.



Рецепт коктейля

