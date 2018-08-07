Пора удивлять европейцев
Пора удивлять европейцев

Ярославский бармен Роман Визе одержал победу на российском финале чемпионата мира 1883 Global coctail challenge и теперь представит Россию на международном этапе конкурса во Франции.

Называется коктейль «Hazelnut bread». По версии компании «1883», которая организует конкурс, этот коктейль был признан лучшим десертным напитком России.

— Я работаю в этой сфере уже восемь лет, расти хотел всегда и участвую в конкурсах с 2013 года. Трехкратный Вице-чемпион России, финалист чемпионата мира «RBB global cocktail challenge 2015», — рассказал про себя Роман. — Выступать во Францию я поеду 24 сентября, в округ Шамбери, который находится в Альпах. Свой коктейль я посвятил кулинарным традициям Франции.

Все начиналось с 4к, но бунт инстаграма вынудил выложить в самом непотребном качестве, за что я прошу у вас прощения. Тем не менее, в преддверии открытия ресторана @skazka.edaivino я решил рассказать об одной из звёздочек будущей Карты. Встречайте “Hazelnut bread” приготовленный не без помощи #1883syrup #1883 . И ещё ликбез - помимо звания первооткрывателей шоколадного трюфеля округ Шамбери славится ещё и легендарными сиропами.

Публикация от Роман Визе (@romanvize)

Рецепт коктейля

  1. Бурбон на овсянке (бурбон «Джим Бим», овсяная крупа, фруктоза).
  2. Сгущенка.
  3. Солодовая закваска.
  4. Крем-брюле (желтковый меланж, сливки 22%, ваниль бурбонная, сахар демерара).
  5. Молоко.