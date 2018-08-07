Роман раньше работал в госорганах

Вчера в реке в Некрасовском районе обнаружили тело 41-летнего Романа Сафонова. Поначалу казалось, что это, как бы ни звучало, «обычное» происшествие - ушёл на рыбалку и утонул. Но появились новые подробности произошедшего. И история теперь кажется не такой однозначной.



4 августа Роман ушёл на рыбалку. Но оделся странно - во всё белое. Не слишком подходящая для рыбалки одежда. Хотя, может, мужчина так решил защититься от солнца, которое пекло в тот день очень сильно. На речке Чёрная заводь Романа видели другие рыбаки. Оттуда он ушёл и пропал. Нашли его уже мёртвым.



Нашли без одежды

Когда Роман пропал, его родственники обратились к волонтёрам «ЯрСпаса» за помощью. А после того, как мужчину нашли, ориентировки и информация о его гибели из группы поисковиков пропала. Мы позвонили в «ЯрСпас».



- Родственники сами попросили убрать информацию. Мы не можем рассказывать о том, что произошло с Романом, - рассказали в «ЯрСпасе».



В следственном управлении по Ярославской области нам сообщили, что мужчина утонул. До того, как пойти воду, он с друзьями немного выпил. А потом решил искупаться. Его тело нашли, якобы, без одежды.

Убийство?

Но появилась и другая информация: здесь замешан криминал.

- Мои родители дружили с родителями Романа. У него остался брат. Мои родители позвонили брату. С его слов, Романа убили. Мама спросила, когда прощание будет, но брат ничего пока не знал, - рассказала знакомая семьи погибшего мужчины Снежана.



Друзья говорят, что Роман раньше работал в госорганах. Его деятельность была связана с борьбой с экономическими преступлениями. Что на самом деле произошло с мужчиной, покажет следствие. Знакомые мужчины утверждают: проблем со здоровьем у него не было, он был физически крепок - каждые выходные играл с товарищами в футбол.

