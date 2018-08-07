Галина Дмитриева может нуждаться в медицинской помощи

В Рыбинском районе с дачи объявили в розыск 78-летнюю пенсионерку Галину Дмитриеву. Пожилая женщина ушла с дачи и не появляется дома уже третий день.



Женщина занималась огородом на даче в деревне Овинчища. В какой-то момент решила сходить за черникой. Дошла до деревни Обухово. Там встретила местных. Люди разговорились с ней, поняли, что с женщиной что-то неладное, хотели помочь, но она отказалась. Потом её видели уже по пути в деревню Могильцы.



— Несколько лет назад мою бабушку поразил прогрессирующий склероз, у нее потеря кратковременной памяти. На даче она была с дедушкой, они всегда там живут вместе. Он в это время задремал, а когда обнаружил её пропажу, сразу же отправился на поиски, — рассказала внучка Галины Мария.

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Несмотря на проблемы с памятью, такой случай произошел впервые. Сейчас у семьи нет никакой информации о том, где может быть Галина Николаевна. Круг общения у нее достаточно ограниченный — соседи и родственники, так что уйти к кому-то другому в гости она не могла.



— Мы расклеили объявления в своем районе и в том месте, где она жила в детстве. Есть вероятность, что ее «замкнуло» и теперь у неё только детские воспоминания, — переживает внучка Мария.



Если вы где то видели эту женщину, обращайтесь в полицию по номеру 21-00-11 или на горячую линию «ЯрСпаса»: +7 910 964-08-38.