Сбитый мальчик умер в больнице

В Ярославской области лихач насмерть сбил 15-летнего мальчика.



В ночь на 17 июня этого года мальчик вместе со своим другом шёл по обочине дороги около деревни Горки Некрасовского района. 52-летний водитель «Фольксвагена» не заметил детей и сбил 15-летнего подростка. Несмотря на это, мужчина даже не остановился и умчался прочь с места ДТП. Через несколько часов мальчик умер в больнице.



На следующий день мужчина сам пришёл в полицию и признался в случившемся. Неизвестно, сердце ёкнуло или испугался ещё более печальных последствий за свой поступок. Его задержали сразу же.



— Известно, что погибший мальчик передвигался по обочине со своим другом в соответствии с правилами дорожного движения, при этом у них были включены фонарики. Из сведений, предоставленных в суд органами ГИБДД, следует, что ранее мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, в том числе скоростной режим, за что привлекался к административной ответственности, — рассказали в прокуратуре Некрасовского района.



На время расследования мужчину заключили под стражу. Там он пробудет не менее двух месяцев.



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