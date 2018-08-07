Больше всего сообщений о странном звуке приходит из Заволжского района. Некоторые водители подумали, что попали в ДТП

Сегодня утром в районе 10:30 громкий хлопок ошарашил ярославцев. Люди тут же начали писать об этом в социальных сетях.



— У меня от хлопка дачный дом пошатнуло, — описал произошедшее Андрей Засимов.

— Мы подпрыгнули в кабинете, и стёкла тряслись, — отозвались Екатерина и Руслан.

— А у меня машину так вибрануло, я подумала, что мне в зад кто-то въехал, — рассказала Людмила Матвеева.

Громче всего хлопок было слышно за Волгой. По крайней мере, оттуда пришло больше всего сообщений об этом. Тем не менее о странном звуке говорят и люди, которые в этот момент были в центре, в Брагино, на «Пятёрке» и во Фрунзенском районе.

Силовые ведомства, в свою очередь, успокаивают горожан, и сообщают, что никаких поводов для волнений нет.

— Информации о хлопке никакой у нас не значится, — в один голос сообщили в МВД и МЧС.

Версию, что звук мог быть от самолёта, который преодолел звуковой барьер, тоже опровергают жители города в социальных сетях.

— Я выходил смотрел как раз — небо чистое было, — сообщил в группе «Подслушано у водителей — Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Засимов.

Не подтверждают эту информацию и военные. Что же это было, как всегда, осталось неизвестным. А такие хлопки периодически пугают ярославцев. Многие даже привыкли к этому и не обращают на них внимания.