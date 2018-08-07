Парни записали на видео свою выходку

На их выходку возмущаются уже сотни людей в соцсетях. Скейтбордисты записали видео, как разбирают плитку на Волжской набережной в Ярославле. Большие плиты они просто выдёргивают из стен и укладывают так, чтобы по ним было удобно кататься. На видео парень комментирует свои действия: «Мрамор кому домой надо?».

76.ru удалось связаться со скейтбордистами, и они объяснили, зачем на самом деле так поступили.

— Хотели показать, насколько всё плохо сделано в Ярославле, и что экономят на всём. Мы вернули потом обратно как было, — рассказал Никита Бардак. — Многие сейчас ругаются, но подумали бы они, что эта плитка могла бы упасть на маленьких и пришибить их.



Скейтбордист также заявил, что город надо обустраивать без халтуры.

В Ярославской области жители легли под экскаватор, протестуя против ремонта двора.