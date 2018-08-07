К 1 сентября все школы должны быть безопасны

Во всех школах и садиках Ярославской области начались масштабные проверки. Комиссии проверяют безопасность учреждений.

— Всего в регионе процедуру приемки должны пройти 937 образовательных организаций, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — Особое внимание уделяется детской безопасности: проверке систем видеонаблюдения, состоянию эвакуационных выходов, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности.

Власти отчитались: проверили уже 70% школ и садиков, а в некоторых районах и все полностью.

В новом учебном году в Ярославской области в школы отправятся почти 130 тысяч учеников, из них около 13 тысяч — первоклассники.

В прошлом сентябре корреспонденты 76.ru тоже проверили безопасность школ. Мы выяснили, легко ли постороннему человеку зайти в школу. Оказалось, запросто.