Могилы остались без оград

В Ростовском районе двое мужчин воровали металлические ограды с могил местного кладбища. Вандалы испортили 5 мест захоронений в селе Воронино. Местные жители обратились в полицию.



Полицейские задержали 25-летнего и 31-летнего мужчин.



— Они дали признательные показания и пояснили, что ограды воровали, чтобы сдать в металлолом. Ранее они уже были судимы. Общий ущерб составил 9 тысяч рублей, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



В отношении мужчин возбудили уголовные дела.

