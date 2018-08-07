В Ярославской области вандалы разворовывали кладбище
7 августа 2018 09:44
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В Ростовском районе двое мужчин воровали металлические ограды с могил местного кладбища. Вандалы испортили 5 мест захоронений в селе Воронино. Местные жители обратились в полицию.
Полицейские задержали 25-летнего и 31-летнего мужчин.
— Они дали признательные показания и пояснили, что ограды воровали, чтобы сдать в металлолом. Ранее они уже были судимы. Общий ущерб составил 9 тысяч рублей, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела.
Фото: Александра Савельева
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