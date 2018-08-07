Бензовоз сбил лося

Этой ночью на трассе под Ярославлем случилось ДТП с лосем. Авария произошла по направлению на Углич у моста перед деревней Сарафоново.

— Лосяша лежит за грузовиком, — рассказывает очевидец.

По предварительной версии, животное в темноте не увидел водитель бензовоза, от удара лося отбросило назад, где ехала легковушка. В автомобилях не пострадал никто, а животное погибло.

В июле на трассе М-8 из-за лося разбились три машины.