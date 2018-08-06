«Мы не знаем, когда починят»: Брагино осталось без электричества
6 августа 2018 20:14
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Сегодня около семи часов вечера в Ярославле несколько микрорайонов Брагино остались без электричества. Аварийные службы работают над устранением поломки, но пока не могут сказать, когда всё снова заработает.
— Технических подробностей мы не знаем, и когда всё починят, сказать не можем, — говорят в единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Ярославля. — Но точно можем заверить, что энергетики не прекратят работы, пока не устранят все неполадки.
Сотни людей сидят без света уже больше часа.
В начале лета в многоэтажках Ярославля отключили почти всё. Оставили только ледяную воду.
Фото: Александра Савельева
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