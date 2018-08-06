Въезд на пляж экстренно перегородили

В Ярославле перекрыли въезд в Высоковский бор, который является охраняемой природной территорией регионального значения. Методы нашли необычные — на въездах разложили валуны и выкопали рвы.



— Теперь в бору запрещены любые действия, которые вредят экологии, потому что мы постоянно получали жалобы о сломанных оградах, спиленных деревьях, мусоре и въезде транспортных средств в неположенных местах, — рассказал заместитель директора департамента охраны окружающей среды Ярославской области Михаил Сорокин.

В бору пришлось вырыть рвы, чтобы избавиться от автомобилистов

Те, кто несмотря на запреты будет пытаться проехать на территорию бора, получат огромные штрафы от двадцати до пятисот тысяч рублей.



Чтобы не получить штраф, нужно передвигаться строго по специальным табличкам. Информацию о местах расположения и границах особо охраняемых природных территорий можно найти на сайте департамента, на публичной кадастровой карте, на геопортале Ярославской области и на сайте «ГИС-76».



Тем временем ярославские каскадёры устраивают на городских пляжах шоу. Просто потому, что ребята не умеют купаться иначе: смотрим видео.