Богородице-Рождественский храм в посёлке Некрасовское стоял в таком виде 10 лет

На восстановление старинных храмов и церквей практически всегда уходят годы. А этот маленький храм Рождества Пресвятой Богородицы в Ярославской области ждал свои новые купола целых 10 лет.

Церковь в посёлке Некрасовское — очень старая. Дату её постройки относят к 1700 году. В прошлом веке здание храма почти 60 лет использовали под склад. Лишь с 1996 года в храме вновь начались богослужения. Правда, стоял он обезглавленный. Первый центральный купол на нём установили в 2008 году. И лишь спустя 10 лет — этим летом — на нём появились ещё 4 главы.

На храм устанавливают купола

— Это народные деньги, с подаяний — рассказывают местные жители. — Долгожданное событие свершилось! Слава Богу и всем святым его!

Изготавливала и устанавливала новые купола для церкви фирма из Переславля-Залесского. Теперь старый храм с осыпающейся штукатуркой стоит с новенькими красивыми куполами.

На купола собирали подаяния 10 лет

Кстати, на восстановление церкви в центре Ярославля власти выделили больше 100 миллионов рублей.