Валентина Терешкова съездила на завод посмотреть на запуск производства космических аппаратов связи

Скоро позвонить из космоса домой будет так же просто, как отправить эсэмэску соседу. На ярославском радиозаводе запустили производство аппаратов связи нового поколения. Именно их и планируют уже в ближайшем будущем ставить на российские космические корабли.



— То, что сегодня космонавты, летающие в долговременных полетах, имеют возможность не только оперативно докладывать о полётах, но и звонить домой и общаться с близкими — это ваша заслуга, — сказала заводчанам первая женщина-космонавт и депутат Государственной думы России Валентина Терешкова, которая приехала на запуск производства вместе с делегацией чиновников.



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Кстати, самой Терешковой недавно по полной программе досталось от ярославцев. Мэр Владимир Слепцов спровоцировал травлю первой женщины-космонавта.

