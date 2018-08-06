Девочка упала с девятого этажа

Стало известно, в каком состоянии находится девочка, которая выпала с девятого этажа сегодня утром.



— У ребёнка сотрясение головного мозга, перелом плечевой кости, ушиб внутренних органов и жидкость в животе и плевральной полости, — уточнил источник 76.ru. — Удар смягчило то, что девочка упала на зелёную зону. Её жизни ничего не угрожает.



Как уточнил источник 76.ru, девочке 11 лет.



Напомним, трагедия произошла сегодня утром во Фрунзенском районе Ярославля. Девочка упала в тот момент, когда осталось одна дома. Известно, что семья у ребёнка благополучная, полная. Девочка активно занималась спортом

