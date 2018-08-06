В Ярославле велосипедисты сбили пятилетнюю девочку: мама просит помощи
Вчера около 10 утра у ТЮЗа произошло ДТП. Велосипедисты наехали на пятилетнюю девочку. На ребенка наехали у фонтана на площади Юности.
Как написала в паблике «Подслушано у водителей — Ярославль» мама девочки, сбили малышку мужчина и женщина.
— Им лет по 30. Велосипеды дорогие, люди трезвые, весело фотографировались и катались прямо в фонтане у ТЮЗа, — рассказала женщина. — Предложили вызвать такси, затем исчезли. Нам пришлось обращаться за медпомощью. Ребенок живой, но весь разбитый.
В УМВД по Ярославской области подтвердили сообщение о происшествии. Если стали очевидцем, позвоните в полицию по телефону 73-10-50.