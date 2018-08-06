После осадков в Ярославле стало попрохладнее, но жара скоро вернётся

Грозовые облака, которые атаковали все выходные центральные регионы России (в Ярославле во время дождя деревья валились на дома и машины), отступили от Ярославля. Но лёгкая прохлада, которая пришла вместе с ними, осталась. Сейчас на улице +21 °C, и воздух не будет прогреваться выше, чем +25 °C, в то время как до этого днём было за +30 °C.



При вторжении атлантических воздушных масс на перегретую солнцем поверхность образовались интенсивные восходящие потоки. В результате вершины облаков дотянулись до стратосферы — 10 км. А температура там -48 °C! И в тыловой части облаков этот воздух устремился к земле. Конечно, опускаясь, он прогревался, но после грозы, например, в Переславле-Залесском показания термометров понизились до +17 °C. Тогда как по соседству, в Коломне, вне зоны влияния фронта температура была около +30 °C.

— В конце недели жара вернётся в центр России, — обещают синоптики центра «Фобос». — В Ярославле сегодня без существенных осадков, и около +22... +24 °C. Во вторник из-за ливней и гроз температура понизится до +21 °C. А со среды облака рассеются, и к пятнице вновь будет до +30 °C.



Предстоящая неделя в основном будет солнечной. Но во вторник и среду возможны кратковременные, но обильные дожди. Судя по долгосрочным прогнозам, холодать в Ярославле начнёт уже во второй половине августа.

