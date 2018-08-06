Жители уже озвучили свои требования

Какие дороги в первую очередь надо отремонтировать, решат сами жители Ярославля. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Чтобы сделать свой выбор нужно оставить свой голос на сайте проекта «Решаем вместе!».



— Дороги, получившие максимальную поддержку жителей, включим в программу 2019 года. Её финансирование во многом будет зависеть от того, насколько эффективно мы отработаем в этом сезоне. Регион получил на дорожную отрасль беспрецедентный объем средств из федерального бюджета, и важно провести ремонт на должном уровне, — написал глава области.



И под его постом уже появляются первые пожелания. Просят ремонта в Некоузском и Рыбинском районах, в Пошехонье. Просят доделать наконец проспект Авиаторов.



— Данилов! Череповец! Пошехонье, Рыбинск! Не дороги, а направления! — пишет Алексей Костерин.



— Когда проспект Авиаторов в Ярославле начнут уже делать? Это же не ремонт, а затягивание опять до снега и примут на «отстань», — возмущается Елена Казарцева.



А как вы считаете, что нужно ремонтировать в первую очередь?

