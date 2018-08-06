Разряд молнии ударил в линию электропередач

В минувшие выходные над Ярославской областью прошёл мощный грозовой фронт. Тучи сгустились над Рыбинским районом, а молнии сверкали так часто и ярко, что чётко виднелись за много километров от самой грозы.



Один из таких разрядов попал в линию электропередач.

— У нас молния попала в высоковольтку. Дачный массив «Дружба». До сих пор света нет, — написал около полуночи местный житель Николай Золотков.

Запись этого момента попала на камеру видеорегистратора.

Ярославцы снимали грозу и издалека, публикуя видео с эпичными разрядами молний. В Ярославле в это время гроза валила деревья.