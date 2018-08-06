В центре Ярославля нашли нелегальный игровой зал прямо в жилом доме
6 августа 2018 08:14
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Сотрудники отдела экономической безопасности ОМВД России по Кировскому городскому району нашли в помещении дома на улице Первомайской незаконное игорное заведение, где в качестве оборудования использовали компьютеры.
— В ходе осмотра места мы изъяли девять единиц техники, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — В совершении преступления подозревается ранее не судимый 25-летний местный житель.
Сейчас полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Ранее мы уже подробно рассказывали об игорном бизнесе в Ярославле.
Фото: МВД
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