Игровой зал открыли прямо в жилом доме

Сотрудники отдела экономической безопасности ОМВД России по Кировскому городскому району нашли в помещении дома на улице Первомайской незаконное игорное заведение, где в качестве оборудования использовали компьютеры.



— В ходе осмотра места мы изъяли девять единиц техники, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — В совершении преступления подозревается ранее не судимый 25-летний местный житель.



Сейчас полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Ранее мы уже подробно рассказывали об игорном бизнесе в Ярославле.

