«Мэр, загляни к нам»: жители «убитого» ярославского двора позвали в гости Владимира Слепцова
Жители домов № 29, 29а и 31 по улице Пирогова обратились к мэру Ярославля Владимиру Слепцову. Они считают, что градоначальник должен заехать к ним в гости, погулять во дворе и испытать чувство стыда.
— У нас нет никакой дороги, не говоря уже о маленькой детской площадке, — говорит житель двора Антон Зиновьев. — Люди не видели асфальт, сколько себя помнят — нам отписки, им отписки, обещания и призрачные надежды. Мэр ходит по дворам и «решает» проблемы людей. Пусть зайдёт и в наш «двор обещаний» и посмотрит, как мы здесь живём.
В этом дворе нет парковочных мест, поэтому жильцы ставят машины у дороги. Самое, пожалуй, страшное, что спецмашины сюда тоже вряд ли смогут проехать.
В другом дворе в Ярославской области люди, наоборот, так сильно не хотели ремонта, что легли под ковш экскаватора.