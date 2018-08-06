Люди хотят, чтобы на их двор посмотрел Владимир Слепцов

Жители домов № 29, 29а и 31 по улице Пирогова обратились к мэру Ярославля Владимиру Слепцову. Они считают, что градоначальник должен заехать к ним в гости, погулять во дворе и испытать чувство стыда.



Местные уверены, что главе города станет стыдно, когда он на это посмотрит

— У нас нет никакой дороги, не говоря уже о маленькой детской площадке, — говорит житель двора Антон Зиновьев. — Люди не видели асфальт, сколько себя помнят — нам отписки, им отписки, обещания и призрачные надежды. Мэр ходит по дворам и «решает» проблемы людей. Пусть зайдёт и в наш «двор обещаний» и посмотрит, как мы здесь живём.



Люди говорят, что очень устали жить в таком разрушенном дворе

В этом дворе нет парковочных мест, поэтому жильцы ставят машины у дороги. Самое, пожалуй, страшное, что спецмашины сюда тоже вряд ли смогут проехать.



Местные жители очень верят, что программа благоустройства дворов придёт к ним

В другом дворе в Ярославской области люди, наоборот, так сильно не хотели ремонта, что легли под ковш экскаватора.

