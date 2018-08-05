«Дайте нам жить»: ярославцы обсуждают письмо Урлашова, сатанистский шалаш и запрет шашлыков
На этой неделе несколько раз новости вызывали особые эмоции у ярославцев. На некоторые публикации 76.ru и их анонсы в социальных сетях посыпались сотни комментариев. Мы подготовили топ-3 самых обсуждаемых тем.
«Слава богу, нам ещё дышать можно»
На третьем месте оказалась тема с очередным запретом купаться в водоёмах Ярославской области и разводить костры. Причём, за сжигание мусора или мангал с шашлыками можно поплатиться рублём. Новость об этом вызвала бурю эмоций у людей. Многие были возмущены такими тотальными запретами.
— Хватит всё подряд запрещать, дайте нам просто жить, — высказались читатели 76.ru. — До чего докатились — уже на собственной даче нельзя шашлыков сделать. Слава богу, нам ещё дышать можно. Надеюсь, не запретят.
Но нашлись и те, кто позитивно отнесся к введению особого противопожарного режима, а точнее, именно к запрету пикников.
— Теперь хоть в городе станет чище, — уверены противники пикников. — А то нет никакой культуры — все рощи в мусоре после отдыхающих.
Кстати, власти говорят, что как только на улице станет чуть прохладнее или пойдут дожди, то запрет на разведение костров будет снят.
«Как стало страшно жить»
В начале недели в Ярославле нашли подозрительный пятиметровый шалаш, на входе которого гостей встречала табличка «министерство радости сатаны». Кто и зачем построил вигвам до сих пор — непонятно, но эта тема многих не оставила равнодушными.
— Как стало страшно жить, — некоторые явно испугались. — Нужно, чтобы полицейские взяли это дело на контроль. Ещё не хватало нам ритуальных жертвоприношений. А случаи такие в Ярославле уже были.
Некоторых же, наоборот, сообщение о министерстве радости сатаны развеселило.
— Люди, хватит паниковать, — успокаивали люди тех, кому страшно. — Ну если детвора завтра на въезде в город приклеит бумажку с надписью «въезд в ад», вы вообще в город не поедете?
Но, как бы там ни было, странный шалаш под конец недели уже снесли специалисты департамента лесного хозяйства.
«Этот Урлашов всё врёт»
Выдержки из письма экс-мэра Ярославля, которое он передал в редакцию 76.ru, облетели десятки федеральных СМИ и, естественно, тоже вызвали шквал эмоций. Бывший градоначальник рассказал о повсеместных пытках заключённых в изоляторах и колониях.
— После скандала с Евгением Макаровым сейчас каждый зэк захочет прославиться, — уверены некоторые. — И этот ваш Урлашов всё врет. Просто решил хайпануть на этой волне.
Но многие прониклись рассказом Евгения Урлашова. Десятки комментариев пришли со словами поддержки в его адрес.
— Он — законно народом избранный мэр и имеет право говорить, — писали ярославцы. — Мы ему доверяем. И, если он сообщает о беспределе, значит всё так и есть.
Тем временем официально в УФСИН подвергли сомнениям авторство письма, но в рыбинской исправительной колонии № 2 говорят, что почерк принадлежит именно Урлашову.
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