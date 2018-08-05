Одним из главных ньюсмейкеров на этой неделе стал экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов

На этой неделе несколько раз новости вызывали особые эмоции у ярославцев. На некоторые публикации 76.ru и их анонсы в социальных сетях посыпались сотни комментариев. Мы подготовили топ-3 самых обсуждаемых тем.



«Слава богу, нам ещё дышать можно»



Любители пикников рискуют быть оштрафованными

На третьем месте оказалась тема с очередным запретом купаться в водоёмах Ярославской области и разводить костры. Причём, за сжигание мусора или мангал с шашлыками можно поплатиться рублём. Новость об этом вызвала бурю эмоций у людей. Многие были возмущены такими тотальными запретами.



— Хватит всё подряд запрещать, дайте нам просто жить, — высказались читатели 76.ru. — До чего докатились — уже на собственной даче нельзя шашлыков сделать. Слава богу, нам ещё дышать можно. Надеюсь, не запретят.



Но нашлись и те, кто позитивно отнесся к введению особого противопожарного режима, а точнее, именно к запрету пикников.



— Теперь хоть в городе станет чище, — уверены противники пикников. — А то нет никакой культуры — все рощи в мусоре после отдыхающих.



Кстати, власти говорят, что как только на улице станет чуть прохладнее или пойдут дожди, то запрет на разведение костров будет снят.



«Как стало страшно жить»



Министерство радости сатаны напугало многих ярославцев

В начале недели в Ярославле нашли подозрительный пятиметровый шалаш, на входе которого гостей встречала табличка «министерство радости сатаны». Кто и зачем построил вигвам до сих пор — непонятно, но эта тема многих не оставила равнодушными.



— Как стало страшно жить, — некоторые явно испугались. — Нужно, чтобы полицейские взяли это дело на контроль. Ещё не хватало нам ритуальных жертвоприношений. А случаи такие в Ярославле уже были.



Некоторых же, наоборот, сообщение о министерстве радости сатаны развеселило.



— Люди, хватит паниковать, — успокаивали люди тех, кому страшно. — Ну если детвора завтра на въезде в город приклеит бумажку с надписью «въезд в ад», вы вообще в город не поедете?



Но, как бы там ни было, странный шалаш под конец недели уже снесли специалисты департамента лесного хозяйства.



«Этот Урлашов всё врёт»



Бывший мэр Ярославля написал из колонии письмо и передал её в редакцию 76.ru

Выдержки из письма экс-мэра Ярославля, которое он передал в редакцию 76.ru, облетели десятки федеральных СМИ и, естественно, тоже вызвали шквал эмоций. Бывший градоначальник рассказал о повсеместных пытках заключённых в изоляторах и колониях.



— После скандала с Евгением Макаровым сейчас каждый зэк захочет прославиться, — уверены некоторые. — И этот ваш Урлашов всё врет. Просто решил хайпануть на этой волне.



Но многие прониклись рассказом Евгения Урлашова. Десятки комментариев пришли со словами поддержки в его адрес.



— Он — законно народом избранный мэр и имеет право говорить, — писали ярославцы. — Мы ему доверяем. И, если он сообщает о беспределе, значит всё так и есть.



Тем временем официально в УФСИН подвергли сомнениям авторство письма, но в рыбинской исправительной колонии № 2 говорят, что почерк принадлежит именно Урлашову.



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