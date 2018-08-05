Надя Кузнецова пропала вместе со своей подружкой несколько дней назад

Сегодня в полиции сообщили, что представители силовых ведомств подключились к поискам 13-летней Нади Кузнецовой, которая 2 августа пропала с дачи в садоводческом товариществе.



— Девочка перестала выходить на связь с родственниками, — сообщили в Управлении МВД по Ярославской области. Последний раз ее видели вблизи поселка Туношна в Ярославском районе.

Надежде Кузнецовой на вид 12–13 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые ниже плеч, глаза голубые. Была одета в белую футболку, синие шорты, белые босоножки. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Н. Кузнецовой, просьба сообщить в полицию по телефону 02, (4852) 21-54-02 или 8-910-964-08-38.



Девочка пропала не одна, а вместе со своей 16-летней подружкой Зоей Фуриной. Возможно, дети просто решили погулять и заблудились. Родители сейчас себе места не находят. Надю и Зою ищут не только силовики, но и волонтёры поисковых отрядов.

