В соревнованиях приняли участие шесть стран

На границе Костромской и Ярославской областей на военном полигоне «Песочное» проходят вторые международные соревнования полевой выучки подразделений радиационной, химической и биологической разведки «Безопасная среда». Военные-химики из России, Китая, Египта, Ирана, Армении и Белоруссии померились силами в различных навыках.



В течение нескольких дней военнослужащие из шести стран демонстрировали зрителям и членам жюри умения управления спецтехникой, преодоления труднопроходимых участков, поиска радиоактивных источников. Вчера на полигоне состоялся один из наиболее зрелищных этапов игр — эстафета. Военнослужащим было необходимо за максимально короткое время найти объект «излучения», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия. Победителем стала российская команда.



— Я бы хотел от себя лично и от всех присутствующих поздравить победителей захватывающих соревнований, — сказал заместитель министра обороны России Николай Панков. — Вы показали высокое профессиональное мастерство. И, конечно, еще очень важно, что военные состязаются на мирных полигонах. Они повышают своё профессиональное мастерство, становятся дружней, лучше чувствуют плечо своих товарищей по оружию.



Такие игры проводятся с 2015 года. Два раза площадкой для соревнований был Китай.

