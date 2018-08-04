Черный столб было видно отовсюду

Сегодня утром ярославцев напугал огромный столб дыма, поднимающийся с полигона «Скоково». Его было отчётливо видно со всех концов Брагино. Жители Дзержинского района возмущаются: и нам теперь дышать всем этим ядом.



На место сразу выехал директор полигона и пожарные.

- При осмотре объекта информация о возгорании полигона не подтвердилась. С понедельника на полигоне возобновит свою работу пост мониторинга МЧС, - сказал руководитель пресс-службы регионального управления МЧС в регионе Михаил Зверев.

— С дороги действительно виднелась пелена. На место приехали сотрудники МЧС. Пожарные установили, что это испарение после дождя, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Генеральный директор «Скоково» Константин Симонов объяснил:

- Полигон работает, идет технологический процесс. На рабочей карте с помощью техники, уплотнителя мусора, производится срез откоса. Все что можно наблюдать – это испарения от горячего мусора. Неравнодушными жителями к полигону был вызван наряд МЧС, который заехал и осмотрел территорию. Спасатели убедились, что возгорания нет.



Кстати, недавно власти нашли виноватых в загрязнении реки у мусорного полигона.

