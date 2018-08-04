Мужчина утонул

Настоящая трагедия произошла в семье ярославца Дамира Булатова. Сам Дамир утонул в реке. Его тело обнаружили накануне спасатели. К сожалению, это не единственная смерть в семье Дамира. Вчера, 3 августа, умер его родственник.



— Дамир — брат моего мужа. И вчера же после долго болезни скончался мой брат, — рассказывает родственница Дамира Марина Назаралиева. — Родители убиты горем, сидят и плачут уже третьи сутки! Хоронить своих детей не должны родители!



Мужчины умерли в один день

Известно, что у обоих мужчин большая родня. Сейчас они как могут поддерживают друг друга. Семья Дамира живёт в Ярославле, а семья Марины — в Москве.



Напомним, тело Дамира Булатова вытащили спасатели из Которосли вчера вечером. Всё произошло прямо на глазах взрослых и детей. В интернете появилось видео, как тело вытаскивают из воды. По словам родственников и друзей Дамира, он уже несколько лет не употреблял алкоголь по состоянию здоровья. Они считают, что он точно не мог пойти купаться нетрезвым.

