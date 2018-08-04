Чёрные тучи, гроза, ураган: ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение
4 августа 2018 13:32
1 686 0
Ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждения. В ближайшие несколько часов лучше не выходить из дома. Солнце, которое несколько дней грело ярославцев, заволочёт тучами, начнётся ураган.
- В ближайшие один-три часа по области ожидается гроза, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. С сохранением до конца суток четвёртого августа, - предупредили в управлении МЧС по Ярославской области.
Будьте внимательны и осторожны, воздержитесь от поездок на транспорте.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru