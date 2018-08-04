Для детей техношоу всегда оставляет самые незабываемые впечатления

Сегодня и завтра в Ярославле пройдёт много всего интересного: технофестиваль, красивые девушки и фестиваль Фёдора Ушакова. Обо всех этих событиях мы вам подробно расскажем.



Сегодня и завтра в Левцово пройдёт фестиваль техники.



- Два дня полного погружения в мир легендарных путешествий, фантастических открытий, невероятных приключений! На взлетном поле вы увидите фристайл на вертолетах, показательные выступления самолетов, в том числе легендарный ПО-2, выступления и соревнования авиамоделистов, подъемы на аэростате и многое другое, - рассказали организаторы мероприятия.



Также в эти выходные вы сможете побывать на фестивале Фёдора Ушакова.



- 5 августа на V Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени Федора Ушакова пройдет на родине адмирала в селе Хопылеве под Рыбинском. В программе костюмированная реконструкция одного дня из жизни адмирала Ушакова, стилизованная деревня русских ремесел, сельская ярмарка, огромная лепешка, балаганы, хороводы, разлюли-малина. Уникальные находки с места крещения адмирала, фонды частного музея Андрея Родина и археологическая экспозиция Александра Рыкунова. Интерактивная фотозона с матросами в форме второй половины 18 века. Фестиваль флотской кухни, - рассказали в администрации Рыбинска.



Сегодня вечером в ярославском концертно-зрелищном центре выберут самую красивую девушку. Конкурс красоты называется «Мисс Волга». Начало мероприятия в 19.00.



- Участие примут представительницы 38 городов России и ближнего Зарубежья. Праздник красоты, завоевавший признание зрителей всей России, станет незабываемым шоу. Помимо выступления участниц конкурса, яркого дефиле в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях, в программе примут участие звезды российской и зарубежной эстрады. Оценивать девушек будут звезды шоу–бизнеса, - пообещали организаторы конкурса.



Фестиваль начнётся 10 августа

А вот в следующие выходные вы сможете побывать на фестивале средневековой культуры. Фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо» — это хоровые и колокольные концерты, мастер-классы звонаря и арт-студии «Зеленая полоса», иконописные и золотошвейные мастер-классы, книжная ярмарка и концерт на открытом воздухе у стен Успенского собора. В этом году фестиваль пройдет уже в восьмой раз, с 10 по 12 августа, на территории «Ростовского кремля».

