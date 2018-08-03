Сегодня вечером загорелось здание общественной бани № 2 в Ярославле. Дым повалил с третьего этажа кирпичного дома, расположенного по адресу: Большая Октябрьская улица, 85.
— Пожарные приехали через несколько минут, как я увидел дым, — рассказывает ярославец, находившийся в это время на другой стороне улицы.
Спасатели забирались в здание через окна. Дым валил практически изо всех окон третьего этажа.
В настоящий момент очаг возгорания локализован. Причина пожара уточняется.
Напомним, на этой неделе в Рыбинске полыхало здание, в котором располагаются жилые квартиры и торговый центр. Огонь уничтожил всё.
Фото: Илья Бердников
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