Дым повалил из окон третьего этажа

Сегодня вечером загорелось здание общественной бани № 2 в Ярославле. Дым повалил с третьего этажа кирпичного дома, расположенного по адресу: Большая Октябрьская улица, 85.

Пожарные приехали через несколько минут

— Пожарные приехали через несколько минут, как я увидел дым, — рассказывает ярославец, находившийся в это время на другой стороне улицы.

Спасатели забирались в здание через окна. Дым валил практически изо всех окон третьего этажа.

В настоящий момент очаг возгорания локализован. Причина пожара уточняется.

Напомним, на этой неделе в Рыбинске полыхало здание, в котором располагаются жилые квартиры и торговый центр. Огонь уничтожил всё.