Авария на М-8

Сегодня вечером на трассе М-8 случилось серьёзное ДТП. На подъезде к Ростову Великому разбились «Ока» и «Лада-Ларгус».

Машины столкнулись в правом ряду трассы. Сильно пострадала маленькая «Ока», удар пришёлся на сторону пассажира.

— Зажало пассажира. Спасатели пытаются вытащить, — рассказали проезжавшие мимо водители. — Видел водителя «Ларгуса» — вытирал кровь с лица. Вроде как целый.

Водитель «Лады» вытирал кровь с лица

На месте уже работают врачи скорой помощи. Движение на трассе идёт по одной полосе.



Прошлой ночью в Ярославле спасатели резали машины, чтобы достать пострадавших людей из помятых уазиков.