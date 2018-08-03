Пассажира зажало в «Оке»: на трассе в Ярославской области разбились две машины
3 августа 2018 19:22
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Сегодня вечером на трассе М-8 случилось серьёзное ДТП. На подъезде к Ростову Великому разбились «Ока» и «Лада-Ларгус».
Машины столкнулись в правом ряду трассы. Сильно пострадала маленькая «Ока», удар пришёлся на сторону пассажира.
— Зажало пассажира. Спасатели пытаются вытащить, — рассказали проезжавшие мимо водители. — Видел водителя «Ларгуса» — вытирал кровь с лица. Вроде как целый.
На месте уже работают врачи скорой помощи. Движение на трассе идёт по одной полосе.
Прошлой ночью в Ярославле спасатели резали машины, чтобы достать пострадавших людей из помятых уазиков.
Фото: Артём Гаплевский / первый ярославский автопортал, Евгений Ермолов
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