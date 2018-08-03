Владимир Маценко через неделю после случившегося

В Рыбинском районе избили известного в Ярославле врача-анестезиолога Владимира Маценко. 64-летнему доктору самому понадобилась помощь медиков после того, как на него накинулись двое соседей по даче в деревне Пеньково.



Мужчина провёл в больнице три недели с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными гематомами лица и тела, а также повреждёнными зубами. 76.ru связался с Владимиром Маценко, чтобы узнать о состоянии его здоровья.

— Из больницы меня выписали, но я продолжаю долечиваться амбулаторно, — рассказал Владимир Маценко. — Жду процессуальную экспертизу по состоянию моего здоровья. Потом с этим документом пойду в полицию.

Доктор просто так не оставит случившееся с ним. Ведь на свою дачу, где он развёл небольшое фермерское хозяйство, он будет ездить и дальше. Туда же ездят его семья и друзья. Ещё одна подобная встреча с соседями может стать крайне опасной для мужчины. Ведь именно из-за его хозяйства (кур, коров, гусей) соседи накинулись на него. Пока один держал доктора, второй наносил жестокие удары.

Владимир Маценко работает врачом-анестезиологом в ярославской областной больнице. Стаж его работы — 41 год.

