В Ярославле катастрофически не хватает места под захоронения, поэтому власти ищут новые площади для кладбищ

В Ярославле власти решают вопрос переполненности городских кладбищ. Сегодня стало известно, что в скором времени площадь рядом с Осташинским кладбищем, которая была зарезервирована на случай войны, отдадут под захоронения.



— Часть пустующих территорий будет отведена для текущих захоронений и официально присоединится к Осташинскому кладбищу, — подтвердили информацию в мэрии Ярославля.



Должно через какое-то время появиться и новое кладбище.



— Когда это произойдёт — пока неизвестно, — говорят городские власти. — В данный момент ведётся работа по определению участков за территорией города, на которых кладбище могло бы быть размещено.



Ранее чиновники планировали построить новое кладбище неподалёку от существующего Игнатовского. Там уже выделили огромный участок под новые захоронения. Но он оказался прямо на ручье, который сначала потёк бы через деревни, а потом через реку Щиголость попал в Волгу. После публикации 76.ru об этом природоохранный прокурор провёл проверку и запретил строить в том месте кладбище. Новую площадку власти пока ещё найти не смогли.

