Письмо экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова цитируют десятки федеральных СМИ

Откровенное письмо бывшего мэра Ярославля, который рассказал о повсеместных пытках и издевательствах заключённых в следственных изоляторах и колониях, прокомментировали общественники, наблюдающие за системой исполнения наказаний. Они говорят, что изложенные Евгением Урлашовым факты, скорее всего, не соответствуют действительности.



— Если автор письма что-то знает о пытках или издевательствах над заключёнными, то он должен пожаловаться нам или в другие компетентные органы, — сказал председатель Ярославской общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Олег Кудрявцев. — Нам нужны письменные заявления, письма и публикации в СМИ мы не рассматриваем. Если же поступит заявление, то мы организуем выездную проверку



Также в ОНК отметили, что в настоящее время у них нет жалоб на сотрудников ФСИН от заключённых рыбинской исправительной колонии № 2, где содержится Евгений Урлашов.



В управлении ФСИН официально не смогли подтвердить подлинность письма. Однако источник 76.ru в силовых структурах заявил, что это могло быть коллективное письмо от заключённых, написанное рукой бывшего мэра Ярославля.



Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взятку и отбывающий наказание в рыбинской исправительной колонии № 2, рассказал о ежедневных пытках в СИЗО и колониях Ярославской области. Его письмо оказалось в распоряжении редакции портала 76.ru.

