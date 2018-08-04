В свёртках нашли гашиш и амфетамин

В Ярославле на улице Угличская задержали двух молодых людей, у которых при себе нашли 22 свёртка с наркотиками. Парни пытались продать запрещённые вещества. После экспертизы выяснилось, что в свёртках были гашиш и амфетамин. Общая масса составила 33 грамма.



— Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух молодых людей 19-ти и 20-ти лет. В отношении них возбудили уголовные дела, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Несколько дней назад в Ярославской области обнаружили целые поля дикорастущей конопли.